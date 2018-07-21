Авария на реке Калья в Североуральске устранена

Канал, который обеспечивает город питьевой водой, обвалился 16 июля 2018 года. Вода из разрушенного канала стала поступать в водозабор, пить воду из-под крана стало невозможно.

Администрацией города был организован подвоз воды в город. Каждый житель имел право получить 2 литра воды в сутки на каждого. 18 июля цистерна с водой задержалась, у людей началась паника. Около прибывшей цистерны произошла драка.