Авария на реке Калья в Североуральске устранена

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20 июля 2018 года завершились работы по локализации провала русла реки Калья в Североуральске, который послужил причиной отсутствия питьевой воды в городе в течение пяти дней.
Источник: Znak
Канал, который обеспечивает город питьевой водой, обвалился 16 июля 2018 года. Вода из разрушенного канала стала поступать в водозабор, пить воду из-под крана стало невозможно.
Администрацией города был организован подвоз воды в город. Каждый житель имел право получить 2 литра воды в сутки на каждого. 18 июля цистерна с водой задержалась, у людей началась паника. Около прибывшей цистерны произошла драка.
19 июля 2018 года Следственное управление СКР по Свердловской области начало собственную проверку по факту происшествия. Следователи проверят, были ли приняты ответственными лицами соответствующие меры по предупреждению случившегося.
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