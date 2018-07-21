Труп новорожденного младенца найден в поселке Строитель Тамбовской области

17 июля в одном из поселков Тамбовской области в куче мусора был обнаружен труп новорожденной девочки. Следователи начали проверять местные больницы и обнаружили в одной из них 24-летнюю девушку в тяжелом состоянии, которая поступила с признаками недавних родов, но при этом отрицала факт беременности.