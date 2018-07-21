Труп новорожденного младенца найден в поселке Строитель Тамбовской области
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В поселке Строитель 17 июля в куче мусора был найден труп новорожденной девочки. Под подозрение попала 24-летняя девушка, поступившая в больницу с признаками недавних родов. Взяв ее в разработку, следователи обнаружили труп еще одного младенца, на этот раз мальчика.
17 июля в одном из поселков Тамбовской области в куче мусора был обнаружен труп новорожденной девочки. Следователи начали проверять местные больницы и обнаружили в одной из них 24-летнюю девушку в тяжелом состоянии, которая поступила с признаками недавних родов, но при этом отрицала факт беременности.
В ходе осмотра дома подозреваемой в кресле нашли пакет, в котором был завернут мертвый младенец-мальчик. Врачи, осмотревшие тело ребенка, подтвердили то, что он не доношен, сообщают «Новости Тамбова».
По факту обнаружения двух трупов новорожденных детей возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются родственники подозреваемой девушки.
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