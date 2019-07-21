После паводка в Иркутскую область пришли лесные пожары
Сегодня, 09:51ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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217 тысяч гектаров тайги горят в Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным на утро 21 июля, в регионе действуют 86 лесных пожаров, в тайге введен режим ЧС, жителям региона запрещено хоть в лес. Населенным пунктам пожары не угрожают, однако отмечается повышенный уровень задымления.
Напомним, ранее Иркутская область пострадала от паводка, погибли более 20 человек, более 10 тысяч человек лишились крова. В минувшую пятницу в регион прилетал президент России Владимир Путин. После его визита было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
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