В Свердловской области разыскивают пропавших по дороге к тёте сестёр

Последний раз их видели в Каменске-Уральском. Сейчас туда направлены сотрудники полиции и волонтёры.

Приметы Алёны: рост 180 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Была одета в чёрную футболку с белыми надписями, спортивные брюки, чёрные полукеды. С собой у девочки была маленькая светло-коричневая сумка через плечо и большой белый пакет.

Приметы Даши: рост 90 см, среднее телосложение, светло-русые волосы. Была одета в светлую юбку с фиолетовым рисунком, жёлтую футболку, розовую кепку и красные туфли.