В Свердловской области разыскивают пропавших по дороге к тёте сестёр
Сегодня, 17:46ПроисшествияФото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области разыскиваются 14-летняя Алёна Пономарёва и её 3-летняя сестра Даша, которые пропали по дороге из поселка Совхозный в поселок Новый быт. Девочки поехали в гости к своей тёте, сообщает «Комсомольская правда».
Последний раз их видели в Каменске-Уральском. Сейчас туда направлены сотрудники полиции и волонтёры.
Приметы Алёны: рост 180 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Была одета в чёрную футболку с белыми надписями, спортивные брюки, чёрные полукеды. С собой у девочки была маленькая светло-коричневая сумка через плечо и большой белый пакет.
Приметы Даши: рост 90 см, среднее телосложение, светло-русые волосы. Была одета в светлую юбку с фиолетовым рисунком, жёлтую футболку, розовую кепку и красные туфли.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дарьи и Алены Пономаревых, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска – Светлане, по номеру 8-963-440-51-05.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей