«Вцепился в волосы и начал таскать». В Екатеринбурге таксист напал на пассажирку

По словам пострадавшей, она вызвала такси около 23.00. После того, как девушка села в машину таксист стал хамить и возмущаться, что она якобы не туда вызвала такси. Тогда она попросила водителя остановить автомобиль, однако тот заблокировал двери и ускорился.

Девушка испугалась и начала кричать, тогда таксист остановился.

Я хлопнула дверью машины. Я не ожидала, что он за мной погонится. Он подбежал сзади и вцепился в волосы, начал таскать,рассказала пострадавшая.

Агрессивного таксиста спугнула проходящая семейная пара. Увидев прохожих, мужчина скрылся. Девушка написала заявление в полицию.