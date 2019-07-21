«Вцепился в волосы и начал таскать». В Екатеринбурге таксист напал на пассажирку
Вечером 20 июля в Екатеринбурге у местной жительницы произошёл конфликт с таксистом, в результате чего водитель напал на девушку, сообщает Е1.
По словам пострадавшей, она вызвала такси около 23.00. После того, как девушка села в машину таксист стал хамить и возмущаться, что она якобы не туда вызвала такси. Тогда она попросила водителя остановить автомобиль, однако тот заблокировал двери и ускорился.
Девушка испугалась и начала кричать, тогда таксист остановился.
Я хлопнула дверью машины. Я не ожидала, что он за мной погонится. Он подбежал сзади и вцепился в волосы, начал таскать,рассказала пострадавшая.
Агрессивного таксиста спугнула проходящая семейная пара. Увидев прохожих, мужчина скрылся. Девушка написала заявление в полицию.
От гражданки поступило заявление о привлечении к ответственности водителя такси, с которым у неё произошел конфликт. Сотрудники полиции установят личность водителя и примут меры в соответствии с действующим законодательством,сообщают в полиции.