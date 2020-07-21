Из подтопленных домов после ливня в Нижних Сергах ушла вода

В Свердловской области в результате паводка под воду ушли дома в Нижних Сергах, пострадавших нет, пять человек находятся в точке временного размещения. Утром, 21 июля, уровень воды снизился, что позволило оценить причинённый ущерб. Имеют повреждения опоры электропередач, также повреждены три пешеходных моста и разрушен один автомобильный мост. Большая часть населения после оповещения о приближающемся наводнении своевременно покинула дома и переместилась в безопасное место.

В зоне подтопления оказались 63 дома и здания администрации. Для отслеживания паводка на данной территории службы спасателей прибегли к помощи беспилотных летательных аппаратов, что облегчает работу, как уточняют в ГУ МЧС.

189 человек оказались лишены возможности вернуться в своё жилье в период паводка, пять размещены в местах временного проживания, из них трое детей.

С момента отступления воды, были начаты аварийно-восстановительные работы, налаживается электроснабжение и оценивается нанесённый ущерб. За текущей ситуацией следит губернатор, был введен режим ЧС, благодаря чему муниципалитету будет оказана помощь. На место происшествия стяну все возможные силы, необходимые необходимая для ведения восстановительных работ, сообщает департамент информационной политики.

По данному погодному явлению проводится проверка прокуратурой Свердловской области, так как есть необходимость контроля соблюдения законодательства о защите населения и территории в период ЧС. Также подвергнут оценке оперативность извещения о погодных явлениях, и будет проанализирована работа муниципалитета, организующая помощь.