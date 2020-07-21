На птицефабрике «Первоуральская» выявлена вспышка коронавируса
Сегодня, 16:47ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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На птицефабрике «Первоуральская» была выявлена вспышка коронавируса, пишет Znak со ссылкой на управляющую компанию птицефабрику «Свердловская».
Сюжеты: Коронавирус
На предприятие поступила информация о шести подтвержденных случаях заболевания среди сотрудников.
Компании уже вынесено предписание Роспотребнадзора о ликвидации последствий. Кроме того, на птицефабрике заверили, что все меры предосторожности были предприняты, а также что на обеспечении региона продуктами это не скажется.
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено 228 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 18,2 тысячи человек. Кроме того, министр здравоохранения региона Андрей Цветков заявил, что в Нижнем Тагиле и в других муниципалитетах заболеваемость растет.
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