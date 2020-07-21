Тагильчанина задержали по подозрению в сбыте конопли и ее выращивании

Оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали местного жителя в ходе спланированной операции.

Располагая информацией о возможной его причастности к сбыту наркотических веществ растительного происхождения, оперативники вели за ним скрытое наблюдение.

Мужчина вел себя осторожно, сбывая наркотические вещества узкому кругу лиц. Однако сотрудники полиции нашли вещественные доказательства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские задержали подозреваемого у своего дома в поселке Запрудный, где, по данным полиции, выращивались наркосодержащие растения.

Во время осмотра дома были обнаружены пакетики с семенами конопли, мешки с высушенной травой, которую, по словам задержанного, он хранил для собственного потребления.

Кроме того, в коробке из-под спиртного полицейские обнаружили больше 120 тысяч рублей, предположительно, вырученные от преступной деятельности.

В подвале дома полицейские нашли две комнаты, обшитые теплоизоляционным материалом, где, предположительно, культивировались растения. Отмечается, что на момент обыска все приспособления были разобраны, но улики уничтожить подозреваемый не успел.

В общей сложности, по данным экспертов, было изъято 350 грамм каннабиса, или марихуаны.

Кроме того, во время осмотра автомобиля задержанного оперативниками было изъято два пневматических пистолета и кастет. Они были направлены на исследование.