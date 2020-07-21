Турист из Екатеринбурга упал в восьмиметровый каньон в горах Сочи
Сегодня, 19:37ПроисшествияФото: группа во ВКонтакте ЧП Сочи
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В Сочи 29-летний житель Екатеринбурга упал в каньон глубиной восемь метров, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Сюжеты: Екатеринбург
Спасателей вызвали туристы 20 июля. Они рассказали, что мужчина упал в каньон Белые скалы, признаков жизни он не подавал. Кроме того, очевидцы не могли спуститься к нему вниз, чтобы помочь.
Прибыв на место, спасатели с помощью альпинистского снаряжения подняли пострадавшего по горной тропе до автомобиля скорой помощи. По предварительным данным, мужчина получил травмы таза и позвоночника.
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