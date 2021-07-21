Друзья разбежались: 12-летнюю девочку изнасиловал молодой человек в Невьянске

Друзья разбежались: 12-летнюю девочку изнасиловал молодой человек в Невьянске
Друзья разбежались: 12-летнюю девочку изнасиловал молодой человек в Невьянске
Сегодня, 13:01ПроисшествияФото: Александр Елохин
12-летнюю девочку изнасиловал житель Невьянска вечером 20 июля 2021 года. Поисками злоумышленника всю ночь занимались сотрудники местного отдела полиции.

После случившегося девочка обратилась за помощью к незнакомке на улице, которая проходила мимо места, где все произошло — в районе старого бомбоубежища на улице Калинина в Невьянске.

Девочка подбежала ко мне в районе девяти часов вечера. Она рассказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина и попросила проводить до центра города. Потом из дома, расположенного рядом, вышла женщина и вызвала полицию, рассказала TagilCity.ru жительница Невьянска Мария Колташова.

Подозреваемого всю ночь искали стражи правопорядка. Они опрашивали прохожих на улице, стучались в дома и описывали молодого человека с татуировками на теле, отмечают местные жители.

В итоге мужчина был задержан, сообщил TagilCity.ru информированный источник в правоохранительных органах.

Известно, что в этот вечер девочка гуляла не одна, а в компании друзей. Они разбежались, когда неизвестный начал проявлять интерес к ребенку и буквально «вырвал» ее из компании подростков.

В отделе полиции инцидент пока не комментируют, так же, как и в Следственном комитете.

Напомним, в середине июля по обвинению в педофилии задержан безработный 30-летний житель Нижнего Тагила. Заявление в правоохранительные органы написала его бывшая жена.

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