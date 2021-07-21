Момент наезда на сотрудника ДПС водителем Audi в Екатеринбурге попал на видео

Ночью 15 июля 2021 года 22-летний молодой человек без водительского удостоверения на «Ауди» сбил сотрудника ДПС, который остановил его за проезд на запрещающий сигнал светофора. После этого водитель иномарки скрылся с места ДТП, однако был пойман.