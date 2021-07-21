Мужчина на электросамокате налетел на натянутый трос в Екатеринбурге

На видеозаписи с места событий можно увидеть, как мужчина наезжает на трос, в результате чего переворачивается и ударяется головой о плитку. На данный момент о его состоянии ничего не известно. Видеозапись начали размещать различные Telegram-каналы и группы «ВКонтакте», в том числе «Жизнь в Екатеринбурге».