Мужчина на электросамокате налетел на натянутый трос в Екатеринбурге

На видеозаписи с места событий можно увидеть, как мужчина наезжает на трос, в результате чего переворачивается и ударяется головой о плитку. На данный момент о его состоянии ничего не известно. Видеозапись начали размещать различные Telegram-каналы и группы «ВКонтакте», в том числе «Жизнь в Екатеринбурге».
Напомним, 22 июня пересекавшая дорогу 13-летняя девочка на электросамокате угодила под колеса Mitsubishi Lancer на пешеходном переходе в Первоуральске. С травмами она была госпитализирована на карете скорой медицинской помощи.