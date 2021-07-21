Мужчина на электросамокате налетел на натянутый трос в Екатеринбурге

Мужчина на электросамокате налетел на натянутый трос в Екатеринбурге
Мужчина на электросамокате налетел на натянутый трос в Екатеринбурге
Сегодня, 20:43ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Неизвестные натянули трос вблизи строящегося квартала жилого комплекса «Клевер Парк» в Екатеринбурге. На него наехал мужчина на электросамокате.

На видеозаписи с места событий можно увидеть, как мужчина наезжает на трос, в результате чего переворачивается и ударяется головой о плитку. На данный момент о его состоянии ничего не известно. Видеозапись начали размещать различные Telegram-каналы и группы «ВКонтакте», в том числе «Жизнь в Екатеринбурге».

Видео:группа "Жизнь в Екатеринбурге" "ВКонтакте"

Напомним, 22 июня пересекавшая дорогу 13-летняя девочка на электросамокате угодила под колеса Mitsubishi Lancer на пешеходном переходе в Первоуральске. С травмами она была госпитализирована на карете скорой медицинской помощи.

Сюжеты:
Екатеринбург
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