На‌ ‌улице‌ ‌Петербурга‌ ‌избили‌ ‌заступившуюся‌ ‌за‌ ‌ребенка‌ ‌сотрудницу‌ ‌МВД‌

На‌ ‌улице‌ ‌Петербурга‌ ‌избили‌ ‌заступившуюся‌ ‌за‌ ‌ребенка‌ ‌сотрудницу‌ ‌МВД‌
На‌ ‌улице‌ ‌Петербурга‌ ‌избили‌ ‌заступившуюся‌ ‌за‌ ‌ребенка‌ ‌сотрудницу‌ ‌МВД‌
Вчера, 23:14ПроисшествияФото: pixabay.com
Вечером 20 июля было совершено нападение на сотрудницу УМВД Приморского района северной столицы. Инцидент произошел на Шуваловском проспекте, около дома № 41, корпус 1.

Как сообщает сайт 360tv.ru, петербурженка пострадала, потому что вмешалась в конфликт, происходящий на улице, — она заступилась за ребенка. Источник рассказал, что неизвестная женщина наносила удары своему 8-летнему сыну палкой по голове. Мальчик пытался прикрыть голову от ударов и плакал. Дознавательница, которая стала свидетелем произошедшего, потребовала остановить побои. Она представилась и показала свое удостоверение сотрудника правоохранительных органов, однако женщина, которая избивала ребенка, накинулась и на нее. 41-летняя сотрудница МВД попыталась позвонить коллегам, но нападавшая выбила у нее из рук телефон и стала наносить удары.

Пострадавшую доставили в больницу. Медики диагностировали у нее ушибы лобной доли, левого виска, а также кровоподтеки на кистях. Агрессивная женщина, напавшая на сотрудницу правоохранительных органов, разбила пострадавшей часы и забрала ее телефон. Также с карточки пострадавшей были сняты три тысячи рублей.

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