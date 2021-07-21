На‌ ‌улице‌ ‌Петербурга‌ ‌избили‌ ‌заступившуюся‌ ‌за‌ ‌ребенка‌ ‌сотрудницу‌ ‌МВД‌

Как сообщает сайт 360tv.ru, петербурженка пострадала, потому что вмешалась в конфликт, происходящий на улице, — она заступилась за ребенка. Источник рассказал, что неизвестная женщина наносила удары своему 8-летнему сыну палкой по голове. Мальчик пытался прикрыть голову от ударов и плакал. Дознавательница, которая стала свидетелем произошедшего, потребовала остановить побои. Она представилась и показала свое удостоверение сотрудника правоохранительных органов, однако женщина, которая избивала ребенка, накинулась и на нее. 41-летняя сотрудница МВД попыталась позвонить коллегам, но нападавшая выбила у нее из рук телефон и стала наносить удары.