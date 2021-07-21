Низко пролетевший над домами самолёт в Екатеринбурге попал на видео

Местные жители, увидев низко летевший самолёт, испугались. По словам одной из очевидиц, было ощущение, будто авиатранспорт не мог набрать высоту, пишет Е1.
По словам другой женщины, живущей в этой местности третий год и привыкшей к самолётам, в тот момент было очень страшно. Она даже сказала, что этот день теперь будет ими праздноваться как день, когда они выжили.
В аэропорту сказали, что у них всё в штатном режиме. Также сотрудники обратили внимание на то, что этот самолёт был грузовым — Ил-76. Вероятно, военный.
Напомним, 17 июля 2021 года пассажирский самолёт авиакомпании «Победа», летевший рейсом Екатеринбург — Сочи, при взлёте столкнулся с птицей, после чего командир лайнера решил остаться в Кольцово.