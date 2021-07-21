Низко пролетевший над домами самолёт в Екатеринбурге попал на видео

В нескольких сантиметрах над крышами домов пролетел самолёт в Солнечном районе Екатеринбурга, недалеко от аэропорта Кольцово, 20 июля 2021 года.

Местные жители, увидев низко летевший самолёт, испугались. По словам одной из очевидиц, было ощущение, будто авиатранспорт не мог набрать высоту, пишет Е1. По словам другой женщины, живущей в этой местности третий год и привыкшей к самолётам, в тот момент было очень страшно. Она даже сказала, что этот день теперь будет ими праздноваться как день, когда они выжили. Видео: Instagram sunny_ekb В аэропорту сказали, что у них всё в штатном режиме. Также сотрудники обратили внимание на то, что этот самолёт был грузовым — Ил-76. Вероятно, военный. Напомним, 17 июля 2021 года пассажирский самолёт авиакомпании «Победа», летевший рейсом Екатеринбург — Сочи, при взлёте столкнулся с птицей, после чего командир лайнера решил остаться в Кольцово. В Германии упал маломестный самолет: три человека погибли, один доставлен в больницу

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter