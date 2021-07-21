После падения в автобусе свердловчанин был введен в кому

После падения в автобусе свердловчанин был введен в кому
После падения в автобусе свердловчанин был введен в кому
Сегодня, 08:35ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru

Екатеринбуржец введен в кому после падения в автобусе

50-летний житель Екатеринбурга пережил клиническую смерть и был введен в медикаментозную кому после падения в автобусе. По словам родных, он может остаться инвалидом на всю жизнь.

Екатеринбуржец упал в автобусе и сломал шею 9 июня 2021 года и был доставлен в 23 городскую больницу. Через несколько дней у мужчины остановилось сердце, случилась клиническая смерть и медикам пришлось ввести его в кому. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии, а его родные сообщают, что никаких прогнозов врачи не дают.

Шансов выжить у него очень мало, и если они есть, то останется овощем на всю жизнь, рассказали родственники Е1.

При этом операцию на шее мужчине так и не сделали.

В ситуации родным пообещали разобраться в областном Минздраве. В больнице в комментариях отказали, сославшись на врачебную тайну.

Напомним, родные 35-летнего уральца обвинили врачей Каменска-Уральского в том, что мужчина замерз под окнами больницы, не дождавшись помощи. Медики приняли его за пьяного и отправили домой.

Сюжеты:
Екатеринбург
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