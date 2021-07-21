Пострадавший в ДТП тагильчанин обвинил ГИБДД в «покрывании» виновника аварии

Вечером 18 июля в Нижнем Тагиле на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Юности произошло ДТП, в котором пострадали три автомобиля. Теперь один из владельцев обвиняет ГИБДД в бездействии по отношению к виновнику аварии.

В тот день Range Rover врезался в стоявший на запрещающий сигнал светофора Renault Logan, а тот — в Mitsubishi Lancer. Пострадавшие заявляют, что водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Водитель Renault рассказал, что мужчина также был лишен водительских прав и скрылся с места ДТП, однако потом остановился возле Уткинского рынка. Там он вышел из машины, и в двух метрах от торговой точки они с друзьями продолжили распивать спиртные напитки,отметил водитель. Участники аварии указали сотрудникам ДПС на нарушителя, однако позже те заявили, что не могли его задержать, поскольку получили команду охранять его автомобиль. Очевидцы заявляют, что также у водителя было с собой оружие. Свидетели рассказали, что на следующий день мужчина пришел трезвым, поэтому никто не стал проводить ему экспертизу на состояние алкогольного опьянения, сообщает Е1. Сотрудники полиции дали возможность участнику ДТП избежать повышенной уголовной ответственности,заявил главный пострадавший. Информация ГИБДД по Свердловской области гласит, что в результате ДТП травмы получил 41-летний мужчина, водитель автомобиля Renault Logan. Однако от госпитализации мужчина отказался. Отмечается, что спустя несколько часов после аварии автомобиль Range Rover был обнаружен в гаражах в другом районе Нижнего Тагила. Ранее его владелец лишился прав за вождение в нетрезвом состоянии. Повторное нарушение грозило ему уголовной ответственностью. В отношении водителя составлен административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Была организована проверка. Напомним, тагильчанин, который в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП у кинотеатра «Красногвардеец» и сбил насмерть женщину-пешехода 3 октября 2020 года, снова был задержан пьяным за рулем. Обвиняемый в пьяном смертельном ДТП тагильчанин снова задержан нетрезвым за рулем

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