Сбивший сотрудника ДПС и сбежавший водитель на Audi задержан в Екатеринбурге

Водитель, который сбил сотрудника ГИБДД в Екатеринбурге и сбежал с места происшествия, задержан. Теперь он обвиняется в насилии в отношении представителя власти.

По версии следствия, ночью 15 июля 2021 года обвиняемый, не имея водительского удостоверения управлял автомобилем «Ауди». Возле одного из домов на улице Начдива Онуфриева транспортное средство остановили сотрудники ДПС за проезд на запрещающий сигнал светофора. Молодой человек решил избежать ответственности и наехал на одного из сотрудников автомобилем. После этого обвиняемый скрылся. Однако позднее его задержали. Пострадавший инспектор получил травму ноги. На данный момент расследование дела продолжается, следователи собирают доказательную базу. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отметили, что водитель никогда не получал водительского удостоверения, а автомобиль принадлежит его сожительнице. Женщина рассказала, что после происшествия мужчина оставил ей ключи и уехал. По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что молодой человек уехал на такси. Водитель показал адрес, куда увез пассажира. За нарушение ПДД в отношении водителя составлено несколько протоколов за то, что он оставил место ДТП (за это ему назначен арест на 14 суток), управление транспортом без страховки (штраф 800 рублей), а также за проезд на запрещающий сигнал светофора (штраф 1000 рублей). Кроме того, за употребление спиртного после ДТП мужчине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Напомним, 18 июля таксист сбил на дороге пешехода, который выскочил под колеса автомобиля в неположенном месте. Пострадавший с места ДТП сбежал. Водитель планирует взыскать с него ущерб, так как лобовое стекло и боковое зеркало были разбиты.

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