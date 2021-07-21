Сын пьяной женщины-водителя облил пивом машину ДПС на Вагонке в Нижнем Тагиле

Во время патрулирования в Дзержинском районе 20 июля инспекторы ДПС остановили Toyota. У 43-летней женщины-водителя имелись внешние признаки опьянения. В процессе разговора в конфликт с сотрудниками ГИБДД вступил ее сын.

Во время того, когда проходило оформление документов, из иномарки вышел 24-летний сын женщины. На тот момент он уже находился в состоянии алкогольного опьянения и начал выливать содержимое 1,5 литровой бутылки с пивом на служебный автомобиль. Также тагильчанин нецензурно высказывался в адрес инспекторов ДПС. Полицейские предупредили, что может быть применена физическая сила, однако мужчина проигнорировал их слова. Тогда гражданина задержали с помощью наручников. Мужчина был доставлен в отдел полиции № 17. В отношении него составлен административный материал по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции», сообщает v-tagile.ru со ссылкой на пресс-службу МУ МВД России «Нижнетагильское». В отношении водителя также составлен материал по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Теперь женщине грозит штраф и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Видео: v-tagile.ru Напомним, подростки на «Жигулях» устроили ДТП и сбежали в Екатеринбурге. В момент происшествия внутри одного из пострадавших автомобилей находилась девушка. Пятеро подростков на «Жигулях» устроили ДТП и сбежали в Екатеринбурге

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