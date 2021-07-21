Угомонил и проводил, а она с ножом: полицейского ранила женщина в Богдановиче

С ножевым ранением госпитализирован участковый полиции в Богдановиче, который вмешался в конфликт между подростком и женщиной во дворе многоквартирного дома.

Конфликт между взрослой 34-летней женщиной и 13-летним подростком развернулся во дворе дома № 18 на улице Крылова в Богдановиче вечером 19 июля. Мальчик выгуливал собаку без намордника, когда к нему с претензией обратилась в грубой форме одна из местных жительниц. В «разборки» вмешался местный участковый, который в это время гулял поблизости с супругой. Он успокоил женщину. Школьник ушел домой, а полицейский решил проводить женщину домой. Придя в квартиру, она вооружилась ножом и попыталась выйти на улицу, чтобы продолжить разговор с подростком. Участковый помешал ей это сделать, за что получил удар ножом в живот, рассказали очевидцы Е1. Стража порядка увезли в больницу на «скорой», а нападавшую задержали. В отношении женщины возбуждено административное производство за появление в общественном месте в состоянии опьянения. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение, прокомментировал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Напомним, до 5 лет лишения свободы грозит тагильчанину за удар полицейского головой в лицо. Мужчина проявил агрессию в отношении представителя власти прямо в отделе. За удар полицейского головой в лицо будут судить тагильчанина

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