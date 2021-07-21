Ушедшая в халате из больницы Краснотурьинска пенсионерка найдена мертвой

Пенсионерка страдала деменцией и ушла в неизвестном направлении в больничном халате и сланцах. Поисками женщины занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт».
Тело было найдено 20 июля. Предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер, рассказал редакции TagilCity.ru старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Он отметил, что по данному факту проводится проверка, тело отправлено на экспертизу для точного установления причины смерти.
Напомним, в конце июня тагильчанин Юрий Чугайнов ушел из горбольницы № 1, куда его поместили родственники из-за плохого самочувствия, и пропал. Тело пенсионера было найдено через две недели у железнодорожных путей. Предварительно, смерть не криминальная.