Ушедшая в халате из больницы Краснотурьинска пенсионерка найдена мертвой

Напомним, в конце июня тагильчанин Юрий Чугайнов ушел из горбольницы № 1, куда его поместили родственники из-за плохого самочувствия, и пропал. Тело пенсионера было найдено через две недели у железнодорожных путей. Предварительно, смерть не криминальная.