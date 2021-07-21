В заражении уральца гепатитом С, COVD-19 и ВИЧ обвинила врачей его жена

Центр СПИДа и Минздрав организовали внеплановую проверку больницы № 1 в Екатеринбурге в связи с обращением екатеринбуженки в управление президента РФ. По её мнению, её 68-летнего мужа, бывшего сотрудника МВД, заразили ВИЧ, гепатитом С и СOVID-19, когда он лежал в больнице из-за плановой операции в апреле 2020 года.

После операции выяснилось, что мужчина болен COVID-19. В это же время в ЦГКБ № 1 произошла эпидемия коронавируса. Пациент был переведён в стационар в Верхней Пышме. Там он находился до конца мая 2020 года, пишет Е1. Через некоторое время пенсионер снова лёг в больницу, в госпиталь МВД, так как у него сохранялись температура и слабость. А в начале июля 2020 года ему сообщили о положительном результате его анализа на ВИЧ. Позже выяснилось, что у него обнаружился ещё и гепатит С. Муж и жена уверены, что гепатитом и ВИЧ его заразили в больнице. По их словам, тогда же лечились пациенты с диагнозом ВИЧ. Однако врачи полагают, что больной инфицировался раньше и не в их больнице. По словам супруги, мужчина сдавал анализы на ВИЧ перед госпитализациями предыдущие три года, и все они были отрицательными. Проверка в ЦГКБ № 1 была начата 19 июля 2021 года и должна завершиться 30 июля 2021 года. Напомним, после смерти сотрудницы МВД от коронавируса ГУ МВД организовало проверку Госпиталя ветеранов войн. Женщина скончалась 4 июля 2021 года. Ситуацию с избитой бабушкой в больнице Екатеринбурга прокомментировал Минздрав

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