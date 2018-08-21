5-летний мальчик в Подмосковье умер в запертой машине

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В Подмосковье 5-летний мальчик умер в закрытой машине, пока мама устраивалась на работу.
В Подмосковном Ступино мать оставила ребенка в автомобиле. Сама она пошла на собеседование в одно из предприятий города. Как предает ТАСС, мальчик находился в машине, где были заперты двери и окна порядка трех часов. Когда мама мальчика вернулась, она обнаружила, что сын мертв.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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