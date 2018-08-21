5-летний мальчик в Подмосковье умер в запертой машине

В Подмосковном Ступино мать оставила ребенка в автомобиле. Сама она пошла на собеседование в одно из предприятий города. Как предает ТАСС, мальчик находился в машине, где были заперты двери и окна порядка трех часов. Когда мама мальчика вернулась, она обнаружила, что сын мертв.