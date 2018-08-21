Автомобиль «Почты России» сгорел на трассе Екатеринбург – Тюмень

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20 августа 2018 года на трассе Екатеринбург – Тюмень загорелся автомобиль «Почты России».
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Znak.com
По сообщениям очевидцев, работники почтовой службы попытались спасти багаж от огня.
В отделении пропаганды областного ГИБДД сообщили, что звонка по поводу происшествия они не получали. ГУ МЧС тоже не получали сообщений о случившемся.
Предполагается, что водитель и пассажиры автомобиля попытались справиться с возгоранием самостоятельно.
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