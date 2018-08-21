Пропавший житель поселка Асбестовского был найден мертвым

Как сообщили в соцсетях друзья погибшего, тело 32-летнего Алексея Плотникова было найдено 12 августа в районе посёлка Асбестовский в 250 метрах от трассы Нейво-Шайтанский – Ленёвское.

Ранее друзья молодого человека разместили пост, в котором просили помочь в поисках Алексея. Известно, что 7 августа он пошел прогуляться после встречи с друзьями и пропал.