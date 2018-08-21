Родители погибших в пожаре детей в Екатеринбурге получили тюремный срок

Установлено, что 18 февраля 2018 года мужчина и его гражданская жена находились в алкогольном опьянении в квартире вместе со своими малолетними детьми двух, четырех и пяти лет.

Родители уснули, а дети остались без присмотра. Один из детей поджег игрушки зажигалкой, которая находилась в свободном доступе. В результате пожара двое детей скончались на месте, еще один — в машине «скорой помощи».