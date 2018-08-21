Родители погибших в пожаре детей в Екатеринбурге получили тюремный срок
21 августа, 21:00Происшествия
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В Екатеринбурге к тюремному сроку приговорены родители троих детей, погибших в пожаре.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что 18 февраля 2018 года мужчина и его гражданская жена находились в алкогольном опьянении в квартире вместе со своими малолетними детьми двух, четырех и пяти лет.
Родители уснули, а дети остались без присмотра. Один из детей поджег игрушки зажигалкой, которая находилась в свободном доступе. В результате пожара двое детей скончались на месте, еще один — в машине «скорой помощи».
Отягчающим обстоятельством суд признал состояние алкогольного опьянения родителей во время происшествия. Мать погибших детей получила 2 года 10 месяцев лишения свободы, отец — 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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