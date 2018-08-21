Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Родители погибших в пожаре детей в Екатеринбурге получили тюремный срок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
4f6de3857a5a5d8fb404b356a55dac13

Родители погибших в пожаре детей в Екатеринбурге получили тюремный срок

21 августа, 21:00Происшествия
Читайте
также
Пинаев подал документы для участия в конкурсе на должность мэра Нижнего Тагила
Зеленая вода из Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле будет проверена санврачами
Тагильчанин получил 14,5 лет тюрьмы за совращение племянницы и ее подруг