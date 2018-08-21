Тагильчанин получил 14,5 лет тюрьмы за совращение племянницы и ее подруг

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Нижнего Тагила осужден на 14,5 лет за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Среди потерпевших были племянница осужденного и ее подруги 6-8 лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно, что осужденный давал девочкам небольшие суммы денег за то, чтобы они раздевались и позволяли их трогать. Преступления совершались в гараже, в машине осужденного и на речке.
Преступления вскрылись после того, как сестра одной из девочек прочитала ее дневник, в котором описаны все встречи с мужчиной. Доказано 36 эпизодов, однако следствие предполагает, что их может быть больше.
Свою вину осужденный признал и заявил, что в ближайшее время собирался вступить в половой контакт с девочками, сообщает АН «Между строк».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей