Тагильчанин получил 14,5 лет тюрьмы за совращение племянницы и ее подруг

Известно, что осужденный давал девочкам небольшие суммы денег за то, чтобы они раздевались и позволяли их трогать. Преступления совершались в гараже, в машине осужденного и на речке.

Преступления вскрылись после того, как сестра одной из девочек прочитала ее дневник, в котором описаны все встречи с мужчиной. Доказано 36 эпизодов, однако следствие предполагает, что их может быть больше.