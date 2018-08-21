Тагильчанин приговорен к 10 месяцам колонии за кражу семги из магазина

По данным следствия, в начале июня 2018 года обвиняемый, находясь в торговом зале магазина по улице Ермака, убедился, что за его действиями никто не наблюдает и взял с витрины четыре упаковки семги на сумму более 700 рублей. Похищенные продукты он положил за пояс брюк и вышел из магазина.