Тагильчанин приговорен к 10 месяцам колонии за кражу семги из магазина

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Суд Нижнего Тагила признал виновным местного жителя 1988 года рождения, который обвинялся в краже четырех упаковок семги из магазина.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным следствия, в начале июня 2018 года обвиняемый, находясь в торговом зале магазина по улице Ермака, убедился, что за его действиями никто не наблюдает и взял с витрины четыре упаковки семги на сумму более 700 рублей. Похищенные продукты он положил за пояс брюк и вышел из магазина.
Ранее тагильчанин уже был судим за мелкие кражи и незаконный оборот наркотиков.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы и штрафу, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
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