На шахте в Североуральске в результате обрушения погиб рабочий

Представители прокуратуры сообщили о том, что заблокированный при обрушении взрывник предприятия, 49-летний мужчина, в результате погиб. Прокуратура даст оценку соблюдения требований безопасности при выполнении работ на шахте и в случае необходимости вынесет соответствующее процессуальное решение.