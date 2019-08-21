На шахте в Североуральске в результате обрушения погиб рабочий
Вчера, 22:45ПроисшествияФото: pxhere.com
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Прокуратура Североуральска организовала проверку исполнения требований безопасности при производстве горных работ на шахте «Ново-Кальинская» в связи с обрушением, в ходе которого погиб рабочий, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Представители прокуратуры сообщили о том, что заблокированный при обрушении взрывник предприятия, 49-летний мужчина, в результате погиб. Прокуратура даст оценку соблюдения требований безопасности при выполнении работ на шахте и в случае необходимости вынесет соответствующее процессуальное решение.
Напомним, обрушение произошло 21 августа в 16:40 на глубине в 1 240 метров в результате горного удара. Шахта работает в прежнем режиме, работы приостановлены только на месте обрушения.
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