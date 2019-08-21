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#300лет
На Урале из-за обрушения породы в шахте оказался заблокирован рабочий
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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На Урале из-за обрушения породы в шахте оказался заблокирован рабочий

Сегодня, 19:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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