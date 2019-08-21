На Урале из-за обрушения породы в шахте оказался заблокирован рабочий
Сегодня, 19:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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21 августа на шахте в Североуральске произошло обрушение породы, в результате чего на месте происшествия был заблокирован 49-летний рабочий, пишет ТАСС.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за локального подземного землетрясения при производстве горных работ.
На месте ведется разбор завалов. Прокуратура начала проверку. Также сообщается, что шахта работает в прежнем режиме, работы приостановлены только на месте обрушения.
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