Под Берёзовским водитель погиб в лобовом столкновении с другим автомобилем

По версии дорожной полиции, водитель отечественного автомобиля, пытаясь обогнать несколько фур, выехал на встречную полосу, где на большой скорости столкнулся с Chevrolet Lacetti.

Водителя иномарки с тяжёлыми травмами доставили в больницу, где он вскоре скончался от полученных повреждений. Водитель Lada XRAY с ушибами грудной клетки и переломом костей таза был также доставлен в госпиталь. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, по итогам которой вынесут процессуальное решение.