Под Берёзовским водитель погиб в лобовом столкновении с другим автомобилем
Сегодня, 17:40ПроисшествияФото: E1.RU
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Авария произошла на 36-м километре Режевского тракта, недалеко от Берёзовского. Её участниками стали автомобили Lada XRAY и Chevrolet Lacetti, сообщает E1.
По версии дорожной полиции, водитель отечественного автомобиля, пытаясь обогнать несколько фур, выехал на встречную полосу, где на большой скорости столкнулся с Chevrolet Lacetti.
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Водителя иномарки с тяжёлыми травмами доставили в больницу, где он вскоре скончался от полученных повреждений. Водитель Lada XRAY с ушибами грудной клетки и переломом костей таза был также доставлен в госпиталь. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, по итогам которой вынесут процессуальное решение.
Запись с камеры из салона Lada XRAYВидео
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Видео: E1.RU
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