В Горноуральском бывший заключённый убил женщину 17 ударами ножом

Как сообщил TagilCity.ru заместитель руководителя следственного отдела по Пригородному району Дмитрий Ермаков, после обнаружения трупа личность подозреваемого была установлена — при задержании мужчина не сопротивлялся и позже признал вину.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении части первой статьи 105, а 22 августа перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,рассказал TagilCity.ru заместитель руководителя следственного отдела по Пригородному району Дмитрий Ермаков.