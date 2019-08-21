В Горноуральском бывший заключённый убил женщину 17 ударами ножом
20 августа в посёлке Горноуральский было обнаружено тело 45-летней местной жительницы со множественными колото-резаными ранами. Женщина была убита в ночь с 17 на 18 августа и обнаружена мужем только 20-го
Как сообщил TagilCity.ru заместитель руководителя следственного отдела по Пригородному району Дмитрий Ермаков, после обнаружения трупа личность подозреваемого была установлена — при задержании мужчина не сопротивлялся и позже признал вину.
Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении части первой статьи 105, а 22 августа перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,рассказал TagilCity.ru заместитель руководителя следственного отдела по Пригородному району Дмитрий Ермаков.
Сейчас труп женщины отправлен на следственную экспертизу, где определят точное количество и характер повреждений. В СК также отметили, что убивший её мужчина освободился из мест лишения свободы только три месяца назад.