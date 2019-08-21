В Невьянске 58-летняя женщина зарезала своего мужа

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58-летняя жительница Невьянска приговорена к семи годам и шести месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Свердловской области.
8 марта этого года свердловчанка распивала алкоголь в компании своего супруга. В ходе распития между ними произошел конфликт. Женщина из личной неприязни нанесла супругу удар ножом в область грудной клетки.
Мужчина был доставлен в медучреждение, где через непродолжительное время скончался.
Напомним, на прошлой неделе в Нижнем Тагиле произошло убийство в квартире на проспекте Вагоностроителей. Подозреваемый был задержан в тот же день.
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