В Невьянске 58-летняя женщина зарезала своего мужа

8 марта этого года свердловчанка распивала алкоголь в компании своего супруга. В ходе распития между ними произошел конфликт. Женщина из личной неприязни нанесла супругу удар ножом в область грудной клетки.

Мужчина был доставлен в медучреждение, где через непродолжительное время скончался.