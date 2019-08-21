В Свердловской области мужчина погиб в перевернувшемся автомобиле
Сегодня, 08:05ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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На автодороге Верхотурье — Дерябино вечером 20 августа произошло смертельное ДТП, сообщает портал Е1.
56-летний мужчина за рулем ВАЗ-21144 не обеспечил должный контроль за дорогой, не правильно выбрал скоростной режим и съехал в кювет, машина перевернулась. В автомобиле также находились две женщины. В результате аварии мужчина погиб на месте, пассажирки госпитализированы.
Ранее автомобилист за нарушение ПДД не привлекался.
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