В Свердловской области мужчина погиб в перевернувшемся автомобиле

56-летний мужчина за рулем ВАЗ-21144 не обеспечил должный контроль за дорогой, не правильно выбрал скоростной режим и съехал в кювет, машина перевернулась. В автомобиле также находились две женщины. В результате аварии мужчина погиб на месте, пассажирки госпитализированы.