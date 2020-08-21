В ДТП на уральской трассе погибли четыре человека и пострадали трое детей

В ДТП на уральской трассе погибли четыре человека и пострадали трое детей

Сегодня, 17:27ПроисшествияФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня, 21 августа, на 103 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще четыре получили травмы, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai допустил занос транспортного средства на мокрой дороге. Из-за этого автомобиль выбросило на встречку, где он столкнулся с Peugeot.

В результате аварии в Hyundai погибли водитель и женщина-пассажир. В автомобиле также находится ребенок на вид двух-трех лет. Он был госпитализирован в больницу.

Также известно, что в Peugeot находилась семья из Екатеринбурга, которая возвращалась с отдыха. Его водитель, а также дети девяти и четырех лет госпитализированы. Еще два пассажира погибли.

ДТП
Фото:Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На месте ДТП работают сотрудники полиции, а также на место выехали руководители управления во главе с начальником Алексеем Кисляковым. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП у своротки в коллективном саду «Дорожник-2». В результате водитель иномарки получил перелом шейного отдела позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга.

Сюжеты:
Екатеринбург
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