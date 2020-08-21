В Нижнем Тагиле оцепили железнодорожную станцию из-за утечки пропана из цистерны

В Нижнем Тагиле оцепили железнодорожную станцию из-за утечки пропана из цистерны

Сегодня, 13:31ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Сегодня утром, 21 августа, на станции Смычка в Нижнем Тагиле из цистерны с пропаном произошла утечка газа, из-за чего территория была оцеплена, а также приостановлена работа близлежащих предприятий, сообщает АН «Между строк».

Неполадку заметили работники станции и сообщили в оперативные службы.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области изданию рассказали, что цистерна была отогнана на тупиковый путь. На данный момент проводят работы по устранению утечки газа. Кроме того, специалисты СвЖД замеряют концентрацию газа. Отмечается, что угрозы для населения и окружающей среды нет.

По данным издания, к станции был направлен пожарный поезд на случай взрыва газа. Известно также что цистерна принадлежит частному предприятию из Нягани.

Сюжеты:
Нижний Тагил
станциясмычкаутечка газаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы