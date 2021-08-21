Фонтан горячей воды высотой с пятиэтажный дом забил на Вагонке в Нижнем Тагиле

Очевидцы рассказали, что весь день на данном участке проводились работы, а когда все уехали – забил фонтан из кипятка.
За это лето это уже четвертый фонтан, который произошел в Тагиле, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, жители многоквартирных домов не всегда знают, к какой управляющей компании относится их дом. При этом могут возникнуть проблемы не только в аварийных ситуациях, но также и в вопросах по обслуживанию имущества. Редакция TagilCity.ru разбиралась, как можно быстро найти УК по адресу дома.