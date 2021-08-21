Фонтан горячей воды высотой с пятиэтажный дом забил на Вагонке в Нижнем Тагиле

Фонтан горячей воды высотой с пятиэтажный дом забил на Вагонке в Нижнем Тагиле
Фонтан горячей воды высотой с пятиэтажный дом забил на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:52ПроисшествияФото: 1МI
В Нижнем Тагиле на улице Энтузиастов, 17 на Вагонке прорвало трубу с горячей водой. Местные жители сообщают, что фонтан, бьющий из-под земли, высотой с пятиэтажный дом.

Очевидцы рассказали, что весь день на данном участке проводились работы, а когда все уехали – забил фонтан из кипятка.

За это лето это уже четвертый фонтан, который произошел в Тагиле, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, жители многоквартирных домов не всегда знают, к какой управляющей компании относится их дом. При этом могут возникнуть проблемы не только в аварийных ситуациях, но также и в вопросах по обслуживанию имущества. Редакция TagilCity.ru разбиралась, как можно быстро найти УК по адресу дома.

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Нижний Тагил
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