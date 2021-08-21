Годовалая девочка четыре дня провела одна в лесу под Смоленском

Годовалая девочка четыре дня провела одна в лесу под Смоленском
Годовалая девочка четыре дня провела одна в лесу под Смоленском
Сегодня, 11:33ПроисшествияФото: ТК 112
Вчера, 20 августа, в Темкинском районе Смоленской области спасатели обнаружил маленькую девочку, которая исчезла 17 августа. Она 4 дня прожила в лесу и смогла выжить.

Девочка вышла из дома погулять и пропала. Было установлено, что семья считается благополучной и на учётах не состоит.

Когда родители обнаружили пропажу ребёнка, начались масштабные поиски. Волонтёры, сотрудники полиции и МЧС, а также местные жители начали обследовать водоёмы, лес, просеки и овраги. Ежедневно малышку искали порядка 250 человек.

В лесу поисковики натыкались на лис, видели следы медведей. Шансов найти малышку живой с каждым днем было все меньше. На четвертый день поисков девочка откликнулась в лесу. Малышка находилась в трёх километрах от места пропажи под поваленным деревом в высокой крапиве.

В настоящее время девочка госпитализирована в больницу и её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, В Нижнем Тагиле более месяца разыскивается без вести пропавшая 21-летняя Деркач (Панченко) Елена Александровна. Месяц назад ушла из дома и до сих пор не известно местонахождение тагильчанки.

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