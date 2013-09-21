Авария на улице Зари: в Нижнем Тагиле водитель «Волги» на высокой скорости влетел в столб

История оригинальная. Водитель «Волги» куда-то очень спешил по новой ровной дороге и ехал по левой полосе с приличной, по сообщению очевидцев, скоростью. В это время на этом же участке дежурил патруль ГИБДД, который и заметил гонщика.

Инспектор остановил водителя, точнее попытался это сделать привычным взмахом руки с полосатым жезлом. Однако видимо автолюбитель сильно испугался гаишника и что-то у него не заладилось: не справившись с управлением своего автомобиля, водитель «встретился» со столбом.

Перед этим, кстати, автомобиль вылетел на газон, где подрядчиком, делавшим дорогу на Зари, неосмотрительно была оставлена куча лома асфальта и дорожного мусора. Эта куча послужила прекрасным трамплином любителю скоростной езды, она же и привела к встрече со столбом.

Как сообщили нам жители соседнего дома, которые в этот момент шли вдоль дороги, раздался резкий визг тормозов, автомобиль развернуло и он чудом не приземлился на крышу. Кстати, видимо еще одно чудо помогло избежать и лобовое столкновение со столбом - удар пришелся на бок автомобиля.

О повреждениях водителя пока ничего неизвестно. Радует, что в данной аварии никто, кроме виновника, не пострадал - ни пешеходы, ни другие машины задеты не были.

На фото - примерное место ДТП. Фото не с самого ДТП.