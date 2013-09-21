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Авария на улице Зари: в Нижнем Тагиле водитель «Волги» на высокой скорости влетел в столб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Авария на улице Зари: в Нижнем Тагиле водитель «Волги» на высокой скорости влетел в столб

21 сентября 2013, 16:10Происшествия
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