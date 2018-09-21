Алкоголь в крови в 10 раз выше нормы: пьяный водитель устроил ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:00Происшествия
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19 сентября на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями. При проверке оказалось, что алкоголь в крови виновника аварии выше нормы в 10 раз.
Сюжеты: Нижний Тагил
Две иномарки — Chevrolet Aveo и Hyundai Solaris — двигались в один ряд по Уральскому проспекту и затормозили у пешеходного перехода напротив ФОКа «Президентский».
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В это время сзади, не снижая скорости, в них влетел ВАЗ-2117, иномарки по инерции выехали на пешеходный переход.
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В аварии никто не пострадал. По словам очевидцев, водитель ВАЗа был пьян, а выйдя из машины на сдачу алкотеста прихватил из бардачка бутылку водки. Норма алкоголя в крови мужчины превысила норму в 10 раз, пишет ИА «Все новости».
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