Алкоголь в крови в 10 раз выше нормы: пьяный водитель устроил ДТП в Нижнем Тагиле

Две иномарки — Chevrolet Aveo и Hyundai Solaris — двигались в один ряд по Уральскому проспекту и затормозили у пешеходного перехода напротив ФОКа «Президентский».

В это время сзади, не снижая скорости, в них влетел ВАЗ-2117, иномарки по инерции выехали на пешеходный переход.

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