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Алкоголь в крови в 10 раз выше нормы: пьяный водитель устроил ДТП в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Алкоголь в крови в 10 раз выше нормы: пьяный водитель устроил ДТП в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:00Происшествия
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