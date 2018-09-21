Четыре природных пожара зафиксированы в Свердловской области

По информации от ГУ МЧС России по Свердловской области, на 21 сентября в регионе произошли четыре природных пожара.

В Режевском городском округе недалеко от поселка Озерный на площади в 10 га возникло возгорание. На месте происшествия работают 38 огнеборцев и 27 единиц техники.

В Серовском городском округе пожар возник рядом с поселком Чернореченск на площади в 0,1 га. К месту природного пожара выехали 5 спасателей и 2 единицы техники.

Рядом с поселком Пелым загорелся лес на площади в 0,3 га. В тушении принимают участие 8 спасателей, задействована 1 единица спецтехники.

Также огонь возник в лесу недалеко от Ивделя на 1,5 га. На месте происшествия работают 9 огнеборцев.