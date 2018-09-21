10-летний велосипедист погиб под колесами Lada Granta в Краснотурьинске
Сегодня, 08:40ПроисшествияФото: «Вечерний Краснотурьинск»
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Вечером 20 сентября на перекрестке улиц Ленинского Комсомола и Чкалова в Краснотурьинске 10-летний мальчик выехал на велосипеде на пешеходный переход на красный сигнал светофора и попал под колеса Lada Granta.
Мальчик пересекал пешеходный переход на «красный» свет. В это время по дороге проезжал автомобиль Lada Granta. Водитель не смог избежать столкновения.
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От полученных травм ребенок скончался в реанимации, пишет ЕАН.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что нельзя пересекать пешеходный переход на велосипедах, самокатах и т.д., нужно обязательно спешиваться.
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