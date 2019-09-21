Под Сысертью горит цех по производству кошачьего корма
Сегодня, 10:44ПроисшествияФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В поселке Бобровском утром 21 сентября загорелся цех по производству кошачьего корма, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Как рассказали в МЧС, в 8:19 загорелась кровля одноэтажного здания цеха. Тушение пожара осложняется тем, что воду приходится возить из реки Исеть за три километра от места пожара, так как рядом нет источников водоснабжения. Площадь пожара составляет 500 кв. м. Тушением занимаются 28 спасателей, также задействованы 10 спецмашин и передвижной пожарный водоем.
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