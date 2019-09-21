В екатеринбургском баре во время вечеринки начался пожар

Очевидцы рассказали, что сначала в помещении стало дымно, затем начала осыпаться штукатурка с потолка. Спустя 10 минут люди вышли на улицу.

Все начали выходить на улицу, хотя никто по громкой связи не объявил об этом. Персонал не подготовлен! Была давка небольшая на выходе, но никто особо не пострадал, рассказали изданию очевидцы.