В екатеринбургском баре во время вечеринки начался пожар
Сегодня, 09:13ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге около часа ночи произошел пожар в баре Alibi, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали, что сначала в помещении стало дымно, затем начала осыпаться штукатурка с потолка. Спустя 10 минут люди вышли на улицу.
Все начали выходить на улицу, хотя никто по громкой связи не объявил об этом. Персонал не подготовлен! Была давка небольшая на выходе, но никто особо не пострадал, рассказали изданию очевидцы.
Сотрудники бара потушили пожар своими силами.
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