Нетрезвый уралец пытался выйти из магазина в краденных «трениках» и попал в полицию

В Краснотурьинске, минувшим вечером, сотрудниками Росгвардии был задержан местный житель, который пытался украсть спортивную одежду из магазина, сообщает «КП-Екатеринбург».

После того, как продавцы нажали тревожную кнопку, на место выехала группа задержания. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по прибытию на объект росгвардейцами были задержаны на выходе двое мужчин 36 и 26 лет. Они находились в состоянии опьянения. Оказалось, что 26-летний молодой человек зашел в примерочную и надел под свою одежду два спортивных костюма, комплект спецодежды и олимпийку. И в таком виде он пытался выйти из магазина, не оплачивая товар. Обоих мужчин удалось задержать. Ранее в аэропорту Кольцово полицейскими был задержан опоздавший на рейс мужчина, который украл весы и рубашку. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). В Кольцово задержали опоздавшего на рейс похитителя весов и рубашки

