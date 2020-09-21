Нетрезвый уралец пытался выйти из магазина в краденных «трениках» и попал в полицию

Оказалось, что 26-летний молодой человек зашел в примерочную и надел под свою одежду два спортивных костюма, комплект спецодежды и олимпийку. И в таком виде он пытался выйти из магазина, не оплачивая товар. Обоих мужчин удалось задержать.