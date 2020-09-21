Нетрезвый уралец пытался выйти из магазина в краденных «трениках» и попал в полицию

После того, как продавцы нажали тревожную кнопку, на место выехала группа задержания.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по прибытию на объект росгвардейцами были задержаны на выходе двое мужчин 36 и 26 лет. Они находились в состоянии опьянения.
Оказалось, что 26-летний молодой человек зашел в примерочную и надел под свою одежду два спортивных костюма, комплект спецодежды и олимпийку. И в таком виде он пытался выйти из магазина, не оплачивая товар. Обоих мужчин удалось задержать.
Ранее в аэропорту Кольцово полицейскими был задержан опоздавший на рейс мужчина, который украл весы и рубашку. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).