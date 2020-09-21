Пила со взрослыми: на Урале 9-классница выпала с балкона

По словам пресс-секретаря главка Валерия Горелых, двое знакомых девочки ушли из квартиры в магазин. Она села на перила небольшого балкона, не удержалась и сорвалась. Сейчас сотрудники полиции из отделения по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства. Родители девочки и двое молодых людей могут быть привлечены к ответственности.