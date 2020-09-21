Пила со взрослыми: на Урале 9-классница выпала с балкона

Пила со взрослыми: на Урале 9-классница выпала с балкона

Сегодня, 10:49ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
На Урале 14-летняя школьница выпала с балкона дома и выжила, сообщает Е1.

В Заречном 14-летняя девочка выпала с балкона. Она была экстренно доставлена на вертолете в больницу Екатеринбурга. Школьница находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщают, что инцидент произошел в квартире у одного из совершеннолетних друзей девочки. Они употребляли спиртные напитки.

По словам пресс-секретаря главка Валерия Горелых, двое знакомых девочки ушли из квартиры в магазин. Она села на перила небольшого балкона, не удержалась и сорвалась. Сейчас сотрудники полиции из отделения по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства. Родители девочки и двое молодых людей могут быть привлечены к ответственности.

В полиции отмечают, что школьница из благополучной и обеспеченной семьи. Она учится в девятом классе общеобразовательной школы в Заречном.

Напомним, в Нижнем Тагиле следственный комитет начал проверку после падения пенсионера с балкона. Он развешивал белье на балконе, не удержался и упал со второго этажа.

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