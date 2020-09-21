В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Сегодня, 12:13ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна дома, он остался жив, сообщает Е1.

Малыш залез на подоконник и упал, родители в это время отлучились в соседнюю комнату.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, происшествие случилось около 10 утра. Ребенок получил различные травмы, он доставлен в больницу.

В полиции отметили, что семья малыша благополучная, на учете не состояла. Родители могут быть привлечены к ответственности.

Напомним, в Заречном 14-летняя школьница выпала с балкона. Она находится в тяжелом состоянии в больнице Екатеринбурга. По предварительным данным, девочка употребляла спиртное в компании совершеннолетних молодых людей.

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