В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна дома, он остался жив, сообщает Е1.

Малыш залез на подоконник и упал, родители в это время отлучились в соседнюю комнату. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, происшествие случилось около 10 утра. Ребенок получил различные травмы, он доставлен в больницу. В полиции отметили, что семья малыша благополучная, на учете не состояла. Родители могут быть привлечены к ответственности. Напомним, в Заречном 14-летняя школьница выпала с балкона. Она находится в тяжелом состоянии в больнице Екатеринбурга. По предварительным данным, девочка употребляла спиртное в компании совершеннолетних молодых людей. Пила со взрослыми: на Урале 9-классница выпала с балкона

