49-летняя женщина «подарила» мошенникам миллион рублей в Екатеринбурге

После звонка мошенников 49-летняя екатеринбурженка лишилась миллиона рублей. В полиции она рассказала, что с ней связалась девушка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка.

По словам злоумышленницы, со счета свердловчанки пытаются списать средства. После этого с женщиной связался «сотрудник полиции». Он сказал, что по факту инцидента начало расследование, сообщает УМВД по Екатеринбургу. Мошенники отметили, что женщина может оказать помощь в поимке «преступника». Для этого нужно оформить банковский кредит и перевести деньга на «резервные» счета. Таким образом, женщина лишилась миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве. Напомним, около 4,5 миллиона рублей перевела мошенникам пожилая женщина из Нижнего Тагила. Это были ее собственные средства, а также деньги, взятые в кредит в различных банках. В ход пошли даже занятые у знакомых средства. Когда женщина осознала, что стала жертвой аферистов, она обратилась с заявлением в полицию. 62-летняя тагильчанка перевела 4,5 миллиона на счета мошенников

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter