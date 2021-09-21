Автомобиль перевернулся в воздухе: две жестких аварии произошли на ралли в Асбесте

На финале чемпиона России по Ралли «Эковер-2021», которые проходил в Асбесте 18 и 19 сентября, случились две аварии с участием спортсменов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В процессе гоночных заездов по трассе пилот из северной столицы Павел Козлов зацепил насыпь, в результате чего автомобиль Mitsubishi Lancer подлетел и несколько раз перевернулся в воздухе. Уральский гонщик Виталий Михайлов на высокой скорости улетел в кювет, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Ралли «Эковер-2021». Отмечается, что в данных случаях никто не пострадал. После ДТП пилотов отсмотрели врачи, которые не выявили никаких травм. Однако пострадавшие автомобили больше не подлежат восстановлению. Фото: скриншот видео группы [ТЕ] Типичный Екатеринбург "ВКонтакте" Напомним, 16 сентября на 54-м километре Тюменского тракта в ДТП скончался мужчина, управляющий Volkswagen. Он столкнулся с грузовым автомобилем и иномаркой. Водитель Hyundai был госпитализирован в больницу со сломанным пальцем. От машины ничего не осталось: иномарка влетела в грузовик под Екатеринбургом

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