Автомобиль перевернулся в воздухе: две жестких аварии произошли на ралли в Асбесте

Автомобиль перевернулся в воздухе: две жестких аварии произошли на ралли в Асбесте
Автомобиль перевернулся в воздухе: две жестких аварии произошли на ралли в Асбесте
Сегодня, 20:51ПроисшествияФото: 1MI
На финале чемпиона России по Ралли «Эковер-2021», которые проходил в Асбесте 18 и 19 сентября, случились две аварии с участием спортсменов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В процессе гоночных заездов по трассе пилот из северной столицы Павел Козлов зацепил насыпь, в результате чего автомобиль Mitsubishi Lancer подлетел и несколько раз перевернулся в воздухе. Уральский гонщик Виталий Михайлов на высокой скорости улетел в кювет, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Ралли «Эковер-2021».

Отмечается, что в данных случаях никто не пострадал. После ДТП пилотов отсмотрели врачи, которые не выявили никаких травм. Однако пострадавшие автомобили больше не подлежат восстановлению.

Фото:скриншот видео группы [ТЕ] Типичный Екатеринбург "ВКонтакте"

Напомним, 16 сентября на 54-м километре Тюменского тракта в ДТП скончался мужчина, управляющий Volkswagen. Он столкнулся с грузовым автомобилем и иномаркой. Водитель Hyundai был госпитализирован в больницу со сломанным пальцем.

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