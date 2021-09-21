Дальнобойщик при маневре зацепил пассажирский автобус в Каменске-Уральском

Авария случилась вечером 20 сентября 2021 года в районе ТЦ «Каменск Сити Молл»: при развороте водитель фуры ударил полуприцепом заднюю часть пассажирского автобуса в Каменск-Уральском, сообщает E1.
Водитель длинномера заблудился на городских улицах и пытался вернуться на маршрут. В момент столкновения с автобусом внутри него находились 4 пассажира, по сообщению УГИБДД по Свердловской области никто не пострадал.
Напомним, 15 сентября 2021 года автобус с вахтовиками столкнулся с «КамАЗом» на Серовском тракте в Свердловской области. Пострадавшие были доставлены в больницу, но от госпитализации отказались.