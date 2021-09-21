Две отечественные «ЛАДЫ» сгорели за ночь в Екатеринбурге

Две отечественные «ЛАДЫ» сгорели за ночь в Екатеринбурге
Две отечественные «ЛАДЫ» сгорели за ночь в Екатеринбурге
Сегодня, 10:09ПроисшествияФото: 1MI
Несколько минут ушло на тушение каждого автомобиля в Екатеринбурге. Отечественные легковушки полностью выгорели.

Сразу два отечественных автомобиля сгорели в ночь на 21 сентября 2021 года в Екатеринбурге, сообщает «КП-Екатеринбург».

Первым загорелся «ВАЗ-2110» в Каслинском переулке уральской столицы. Сообщение поступило в 03:48 утра, на месте работали две спецмашины МЧС и 8 пожарных. Возгорание было потушено в течение 3-х минут.

Вторым вспыхнул «ВАЗ-2114» на улице Мраморной в 04:20 утра. На место пожара прибыли также две единицы спецтехники и 8 спасателей МЧС. Здесь удалось погасить пламя за 2 минуты.

Напомним, 20 сентября 2021 года на одной из улиц Екатеринбурга загорелся мотоцикл. Водитель ТС и очевидец происшествия пытались задуть пламя.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
МЧСпожарсгорела машинаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы